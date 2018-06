Täter postet auf Flucht Protz-Foto aus Porsche

Ein Foto zeigt den Linzer Fadil S. (37) am Steuer eines Porsches. Ein Cayenne. Mit Zigarillo im Mund und Bierflasche in der Mittelkonsole des Protz-Autos posiert er ganz cool fürs Facebook-Foto. Auf einem anderen Bild sitzt er lässig auf einem Pferd.

Luxus-Flucht nach einem brutalen Messer-Angriff!

Die Bilder enstanden, nachdem sich Fadil S. nach Bosnien-Herzegowina abgesetzt hatte – und während sein Opfer noch ums Überleben kämpfte (bei dem Pferd-Foto steht auf Facebook sogar noch dabei, wo es gemacht wurde: in Sarici; dass ihn die Polizei suchte, interessierte S. offenbar wenig).

Die Tat: Fadil S. steht im Verdacht, am 2. Oktober 2017 seine Ex-Freundin Zumreta C. (49) auf offener Straße in Wels niedergestochen zu haben. Das Motiv ist immer noch unklar, allerdings dürfte er Geld von C. verlangt haben, das sie ihm nicht geben wollte.

Der amtsbekannte, gebürtige Bosnier (er soll schon als Teenager mehr als 160 Straftaten begangen haben) flüchtete danach in einem schwarzen Audi TT (der dem Opfer gehört) zum Welser Busbahnhof. Danach verlor sich seine Spur.

Erst im März konnten Zielfahnder des Landeskriminalamtes den Verdächtigen aufspüren, ihn im April dann in Traun festnehmen.

Seither sitzt er in Wels in Untersuchungshaft, wartet auf die Anklage. Zum Motiv selbst wolle er erst vor Gericht aussagen, so Staatsanwältin Birgit Ahamer zu "Heute".

Messerstich-Opfer Zumreta C. hat überlebt. Auf Facebook hat sie ein Video von einer rasanten Fahrt in ihrem Audi TT gepostet – dem Wagen, in dem zunächst Fadil S. geflüchtet war. Es kann als Statement verstanden werden: Ich lebe! Ich bin frei! Du nicht!

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(ab)