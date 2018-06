Transfercoup! LASK holt Stadion-Profi von Rapid

Dieser Transfer sorgte wohl bei einigen LASK-Fans für Verwunderung. Erst am Montag stand der Wechsel von Ex-Torjäger Rene Gartler zu Ligakonkurrent St. Pölten fest. Doch schon tags darauf wurde Gartler als Neuzugang bei den Linzern vorgestellt.

Es handelst sich hierbei aber um Harry, Stadion-Experte und Vater des Stürmers. Der 53-Jährige startet am 1. Juli bei seinem neuen Arbeitgeber und soll den Neubau der LASK-Arena in Pichling vorantreiben. Gartler war bereits bei der Errichtung des Allianz Stadions in Wien-Hütteldorf federführend beteiligt.

"LASK-Arena eine große Bereicherung"



"Ich freue mich, gemeinsam mit dem LASK-Team dieses Jahrhundertprojekt begleiten zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass die LASK-Arena eine große Bereicherung für Oberösterreich und die österreichische Fußballlandschaft sein wird."

Spätestens 2022 soll das neue Schmuckstück fertiggestellt sein (wir berichteten). Dann läuft auch der Pachtvertrag mit der Gemeinde Pasching aus. Zu diesem Zeitpunkt verabschiedet sich der Profi-Fußball aus der TGW-Arena.

LASK-Boss Siegmund Gruber ist happy. Er sagt: "Wir freuen uns, mit Harry Gartler nun einen Experten für unser Projekt 2022 im Team zu haben."

(mip)