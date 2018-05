Mofa-Unfall: Heimatort trauert um 16-Jährigen

Mittwoch gegen 18.40 Uhr war der 16-Jährige aus Natternbach mit seinem Mofa in seiner Heimatgemeinde auf dem Güterweg Tal unterwegs. David N. soll nach ersten Erkenntnissen auf das rechte Straßenbankett gekommen, dann ins Schleudern geraten sein.

Mit dem Moped knallte der Bursch frontal gegen einen Telefonmasten. Der 16-Jährige wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch die Rettung Peuerbach und das Notarztteam des "Christopherus 10" noch an Ort und Stelle verstarb. Wir berichteten.

"Wir sind schockiert und in großer Trauer, er war ein so netter Bursch und sehr beliebt. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich", so Bürgermeister Josef Ruschak im Gespräch mit "Heute".

"Du bleibst immer ein Teil von uns"

Auch online bekunden Freunde und Kollegen von David ihre tiefe Trauer. "Wir werden dich vermissen"– "Und wieder gibt es keine Antwort auf das WARUM! – "Wir werden dich und deine fröhliche Art vermissen" – Du bleibst immer ein Teil von uns, ist zu lesen. Botschaften die unter die Haut gehen.

Der 16-jährige war begeisteter Kicker, spielte seit 2010 bei der Union Natternbach. Er arbeitete als Technischer Zeichner bei einer Firma in Prambachkirchen.

Der Unfall passierte nur etwa zwei Kilometer vom Elternhaus des 16-Jährigen entfernt, die Angehörigen waren schnell vor Ort, mussten mitansehen, wie David nicht mehr zu retten war. Sie werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

