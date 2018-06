Tunesier: Lebenslänglich ist nun rechtskräftig

Am 18. Juni stand der 55-Jährige in Linz vor Gericht. Obwohl drei Tage für die Verhandlung angesetzt waren, fiel bereits am ersten Tag das Urteil: Lebenslänglich! Allerdings konnte dieses Urteil noch beeinsprucht werden.

Jetzt ist es aber fix, es bleibt bei Lebenslanger Haft für Mohamed H.

Der Mann wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Neben Mordes in zwei Fällen wurde er außerdem wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Drohung gegen einen Justizwachebeamten für schuldig befunden.

Vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen und kriminellen Organisation - der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) - wurde er allerdings freigesprochen.

Wie berichtet hatte der 55-Jährige am 30.Juni des Vorjahres das Ehepaar Siegfried und Hildegard Sch. (87, 85) in ihrer Wohnung in Urfahr ermordet und anschließend Feuer gelegt haben.

Als Motiv gab er bei der Polizei an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Laut Ermittlern hatte der Angeklagte auf Facebook IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue geschworen.

Im Gefängnis soll der 55-Jährige darüber hinaus einem Justizwachebeamten gedroht haben, ihn zu töten. Der Grund: Dieser habe ihm zum Abendessen Schweinefleisch (Leberkäse) serviert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(cru)