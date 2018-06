Ufern 2018: Donaustrand, DJ & Fisch-Kreationen

Unter dem Motto #try it" findet auch dieses Jahr das Linzer Fest UFERN statt. Dies wurde von der Interessensgemeinschaft Alt-Urfahr ins Leben gerufen. "Im Vordergrund steht dabei Groß und Klein zum Entspannen einzuladen", so Christian Rathner, Sprecher der Interessensgemeinsamschaft zu "Heute". Die Stadt Linz fördert das Projekt. Mittlerweile gehört es zu einem der beliebtesten Festivals im Linzer Umkreis.

Dazu wird entlang der Oberen Donaustraße zwischen Steinmetzplatzl und Nibelungenbrücke wieder ein abwechslungsreiches Programm an Aktivitäten geboten.

Kinderwelt und Kulinarische Köstlichkeiten

Eines der diesjährigen Highlights ist der vom OÖ.-Familienbund initiierte "Fit & Fun Spieleparcours" für die kleinen Besucher. Am Donaugarten an der Oberen Donaustraße werden unterschiedliche Station aufgebaut, um den Kindern viele Möglichkeiten zu bieten sich auszuprobieren. "Wir haben versucht das auch im Rahmen der kommenden WM zu gestalten", wie Rathner, im "Heute"-Gespräch erzählt.

Abgesehen davon steht alles im Sinne der Kulinarik im Zeichen der sich im Wasser tummelnden Kreaturen. Ob Schmankerl aus der Donau oder Flusskrebse im Brötchen für Fisch-und Meeresfrüchteliebhaber ist auf der sogenannten "Essplanade" entlang der Donaupromenade in Alt-Urfahr alles dabei.

Erholung pur und musikalische Combos

Neben den über 40 Ständen an der Promenade lädt der LT1-Chillout-Beach am verlängerten Donaustrand zum Ausrasten ein. Obendrauf gibt's eine Life Radio DJ Party.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Programm:

Freitag, 22. Juni

15 Uhr Fun -& Trendsport - Try it - im Donaugarten

17.30 Uhr Cheerleader Show und offzielle Eröffnung

21 Uhr Life Radio Party mit DJ André JayDen

Samstag, 23. Juni

15 Uhr Band Stray Rats

18 Uhr LT1 Chillout Beach

19 Uhr Band Willy and Poor Boys

Details zum Programm gibt's hier

UFERN 2018 ist auch heuer wieder kostenlos zugänglich.

