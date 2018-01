Alko-Raser überholt auf B148 mit Tempo 156 (!)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Irrfahrt bereits vor zwei Tagen. Der 24-Jährige war am Nachmittag auf der B148 mit dem Opel Zafira seines Vaters unterwegs gewesen, hatte in Kirchdorf/Inn (Bez. Ried/I.) drei Fahrzeuge mit viel zu hohem Tempo überholt.

Was der Raser nicht wusste: Genau in diesem Abschnitt führte die Polizei Radarmessungen durch. Der Innviertler wurde in der 100er-Zone mit 157 km/h geblitzt.

Die Beamten stoppten den Lenker kurz danach. Bei der folgenden Kontrolle fiel der Raser ein weiteres Mal negativ auf. Denn ein Alko-Test ergab 0,86 Promille. Bei der Einvernahme gab der Lenker an, er habe Papas Auto richtig ausprobieren wollen.

Den Führerschein musste der Innviertler noch an Ort und Stelle abgeben.

(mip)