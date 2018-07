Dieser Feuer-Alarm in Linz ist uns echt zu hoch!

Nanu, was ragt denn da aus der Decke, wird sich so mancher Gast eines Lokals in der Linzer Innenstadt fragen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich: Bei dem kleinen, quadratischen Gegenstand handelt es sich um einen Feuermelder.

Der Monteur wird sich bei der Befestigung aber nicht allzu viel gedacht haben. Denn sollte man nicht gerade auf Stelzen unterwegs sein oder eine Leiter bei sich haben, bleibt der Feuermelder auf rund zweieinhalb Meter direkt über der Eingangstür unerreicht.

Ein Gast machte ein Foto und postete diesen Schnappschuss auf Facebook. Im Netz sorgt der Feuermelder für "Riesen" schon gehöriges Kopfschütteln.

Bleibt nur zu hoffen, dass es in diesem Lokal weiterhin nur in der Küche heiß her geht.

(mip)