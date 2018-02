Unachtsamkeit führte zu schwerem Frontal-Crash

Kurz vor 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall in Steinerkirchen/Traun (Bez. Wels-Land) gerufen. Den Helfern bot sich beim Eintreffen am Einsatzort ein wahres Trümmerfeld.

Überall auf der Bad Wimsbach-Neydhartinger Straße lagen Fahrzeugteile verteilt. Kurz zuvor war ein Kleinlaster mit dem Renault einer 55-Jährigen aus Stadl-Paura (Bez. Wels-Land) zusammengekracht. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Transporter sogar umkippte.

Laut ersten Einvernahmen dürfte der rumänische Lenker (21) des Kastenwagens, der mit leichten Abschürfungen davonkam, aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Die Pkw-Lenkerin musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

(mip)