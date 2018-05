Müll angezündet 31. Mai 2018 10:54; Akt: 31.05.2018 10:54 Print

Unheimliche Brandserie schockt Bewohner in Wels

Gleich drei Müllcontainer wurden in der Nacht auf Donnerstag in Wels angezündet. Nun hat man in Wels Angst vor einer Brandserie.