Unwetter-Warnung für Linz und Umgebung

Gewitterwarnung für Oberösterreich. Am Freitagmittag zogen sich die Wolken immer mehr zusammen, erste Donner waren bereits zu hören.

Ein Blick auf die Karte der Unwetterzentrale zeigt: Für den Zentralraum gab es Freitagmittag eine "orange" Gewitterwarnung. Das heißt konkret: Es sind Gewitter mit Starkregen möglich.

Ab 12.30 Uhr krachte es dann so richtig in Linz. Es setzte heftiger Regen ein, minutenlang gab es schwere Gewitter.



Am Wochenende wird's sommerlich!

Die gute Nachricht der Wetter-Experten: Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag wird es wieder aufklaren. Nur mehr vereinzelt ist dann Regen möglich.

Und noch besser: Am Samstag wird es wieder schön und wärmer. Bei schwachem Wind kann es bis zu 23 Grad geben. Am Sonntag noch wärmer mit bis zu 27 Grad!

