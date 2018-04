Hier brettern 30 Mopedfahrer über Radweg

Es sind schon sehr eigenartige Szenen, die in dem Video von Mike Wolf zu sehen sind. Am Sonntag gegen 16 Uhr radelte er gerade am Urfahrmarktgelände. Dort wird bereits der Jahrmarkt aufgebaut.

Plötzlich tauchten von rechts jugendliche Mopedfahrer auf. Es werden immer mehr, die mit knatternden Motoren mitten auf dem Radweg fahren. Rund 30 Jugendliche bahnen sich schließlich unbeirrt ihren Weg über den Radweg. Den Radfahrern, darunter auch Kinder bleibt nichts anderes übrig, als stehen zu bleiben.

Nach wenigen Minuten war der "Spuk" vorüber. Erlaubt ist das Ganze natürlich nicht, denn nach Auskunft der Polizei darf man natürlich NICHT mit dem Moped auf einem Radweg fahren.

Zweiter Fall auf Autobahnbrücke



Doch in Linz scheint das nicht allen Mopedfahrer klar zu sein. Es ist kaum zu glauben, Mike Wolf machte nur einen Tag später erneut ein Video. Diesmal wurde er auf dem Radweg auf der Autobahnbrücke von einem Mopedfahrer überholt.





(gs)