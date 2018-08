Urwald-Beats und kulinarische Highlights

Am Freitag, 17. August, ab 22 Uhr geht es in der Remembar in Linz hoch her. Denn die Party in the City mit Stargast

Rene Rodrigezz findet statt.

Sein neuester Hit:

Darüber hinaus hält das alljährliche Urwaldfest am Freitag und Samstag, jeweils um 19 Uhr in Kobling bei St. Martin (Bez. Rohrbach, Kobling 7) Einzug. Besonderes musikalisches Highlight am Freitag, 20.30 Uhr: Jack The Busch. Tickets vor Ort erhältlich.

Zur Einstimmung:

In Oberweitersdorf in der Whiskey-Destillerie von Peter Affenzeller (Oberweitersdorf 7, Alberdorf in der Riedmark, Bez. Urfahr-Umgebung) findet am Freitag, um 19 Uhr das Sommer-Open-Air mit dem Duo Zweikanalton statt. Eintritt frei.

Ein kleiner Vorgeschmack:

ABBA-Hits und kulinarische Köstlichkeiten

Am Hauptplatz in Enns (Bez. Linz-Land) gastiert am Samstag, 18. August ab 11 Uhr das European Street Food Festival. Am Sonntag hat der Markt bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

In Wels läuft seit geraumer Zeit das FilmfestiWels am Minoritenplatz. Von Freitag bis Sonntag, jeweils ab 20 Uhr wird der Kinohit Mamma Mia! - Here we go again vorgeführt. Tickets auf heute.at/tickets.

Der Trailer:

Theater und Multimedia-Shows

Am Samstag, ab 20 Uhr geht das Wolfgangseer Sommertheater Halbe Wahrheiten im Landgasthof Leopoldhof (Ried 8, Bez. Gmunden) über die Bühne. Tickets auf heute.at/tickets.

Im Kongress & TheaterHaus (Kurhausstr. 8) in Bad Ischl wird am Sonntag, 19. August, um 15.30 Uhr die multimediale Show Sissi in Concert zu den Sissi-Filmen gezeigt. Tickets auf heute.at/tickets.

Am Sonntag, um 19.30 Uhr wird am Ennser Hauptplatz (Bez. Linz-Land) die Broadway Musical Revue Citta Musical mit den Schauspielern Sebastian Brummer und Daniela Lehner aufgeführt. Eintritt frei.

