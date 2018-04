Vandalen "verwüsten" erneut Linzer Müll-Platz

Die Mülltonnen bis oben hin angefüllt, davor in mehreren Reihen Schachteln, Papier und zahlreiche Müllsäcke. Die Müll-Sammelstelle an der Ecke Pulvermühlstraße/Galvanistraße in Linz-Urfahr glich lange Zeit einem Schlachtfeld.

Daraufhin haben Anrainer erwirkt, dass der Müllplatz überwacht wird (wir berichteten). Das war vor rund drei Wochen. "Man kann der Linz AG wirklich nur dankbar sein, dass sie die Initiative ergriffen hat und eine verstärkte Kontrolle angekündigt hat", so Leserreporter Reinhold K. damals zu "Heute".

Die Überwachung dürfte jedoch nicht alle abschrecken. Denn zu Ostern, genauer gesagt in der Nacht auf Ostermontag, trieben Vandalen ihr Unwesen. Sie kippten einen Container mit Alu-Dosen um. Der Inhalt verteilte sich über den Müllplatz. "Leider wirken die Kontrollen nicht. Ich kann nur hoffen, dass Zeugen in etwas beobachtet haben", ist der Leserreporter erbost.

(mip)