Bootsunfall am Sonntag 30. April 2018 19:33; Akt: 30.04.2018 19:33

Vermisster Mann tot im Traunsee gefunden

Jener Mann, der nach einem Bootsunfall am Sonntag spurlos verschwunden war, konnte am Montagnachmittag nur noch leblos aus dem See gezogen werden.