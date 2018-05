Vermisster Opa (77) wurde in Deutschland gefunden

Es war ein verzweifelter Hilferuf auf Facebook, der auf die Suche aufmerksam machte. "Wir suchen unseren Opa. Bitte um Mithilfe", steht in dem Posting. "Er leidet unter Demenz und dürfte nicht mehr Auto fahren", erklärt ein Enkerl.

Der 77-jährige Mann war am Montagnachmittag in Neuhofen an der Krems (Bez. Linz-Land) in das Auto seiner Frau gestiegen und davongefahren.

2.600 Mal wurde der Beitrag schließlich geteilt, ehe die erlösende Mitteilung kam. "Wir haben unseren Opa gefunden!!! Es geht ihm gut, Danke euch allen für eure Hilfe und für euren Einsatz !"

Aufgetaucht ist der 77-jährige Mann überraschend weit weg, in Deutschland. Wo genau, wurde nicht verraten, es gehe ihm allerdings gut, so die Familie.

(gs)