Vermisster Rennradfahrer tauchte in Ebensee auf

Glückliches Ende einer verzweifelten Suche.

Der 46-Jährige aus Niederösterreich wollte am Samstag mit dem Rennrad von Horn (NÖ) nach Mondsee fahren. Dort wollte er sich mit seiner Frau und seiner Familie, die vorausgefahren sind, wieder treffen. Doch im Kamptal (NÖ) verlor sich die Spur des Mannes.

Die verzweifelte Familie schaltete die Polizei ein, in den Medien wurden Suchaufrufe veröffentlicht.

Mit Erfolg: Denn die Besitzerin einer Pension in Ebensee (Bez. Gmunden) meldete sich schließlich bei der Polizei, sie hatten den Mann erkannt, er war bei ihr zu Gast und wohlauf.

Der Grund für das "Verschwinden": Der 46-Jährige leidet an einer Krankheit, die sein Kurzzeitgedächtnis beeinträchtig. Er hatte angenommen, dass er sich in Ebensee mit seiner Familien treffen wollte und nicht, wie eigentlich ausgemacht, in Mondsee.

(gs)