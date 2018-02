Video-Beweis: 140 km/h auf A1 ist längst Realität

Die rund 8 Kilometer lange Strecke auf der A1 zwischen Allhaming und Sattledt soll zur Teststrecke für Tempo 140 werden. Das will Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) – viele Österreicher unterstützen die Idee – wir berichteten.

Die Strecke von Allhaming nach Sattledt wurde ausgewählt, weil sie völlig gerade ist und dreispurig ausgebaut. (Bild: Google Maps) Die Strecke von Allhaming nach Sattledt wurde ausgewählt, weil sie völlig gerade ist und dreispurig ausgebaut. (Bild: Google Maps)

Wir wollten nur wissen: Sind 140 km/h auf der Autobahn nicht ohnehin längst Realität? "Heute"-Fotograf Mike Wolf machte den Test, dokumentierte seine Fahrt mit einer Kamera, die im Auto montiert war.



Dreispurig, pfeilgerade

Schon kurz nach Beginn der Fahrt mit den erlaubten 130 km/h wird klar: Die meisten fahren weit schneller. Ein Auto nach dem anderen überholt Wolf, wie auch unser Video zeigt. Kein Wunder: Die A1 ist hier dreispurig, fast pfeilgerade – deshalb wurde sie auch ausgewählt.

"Ständig überholt"

In beiden Richtungen gab es übrigens das gleiche Bild. "Mit den erlaubten 130 km/h wird man ständig überholt", so das Fazit von Testfahrer Wolf.



Nur bei guter Witterung

Wann die Teststrecke kommt, ist noch unklar. Im Verkehrsministerium wird derzeit an der rechtlichen Umsetzung gearbeitet. Geplant ist, dass das neue "Tempo-140-Schild" nur angezeigt wird, wenn die Witterung passt.



Kritik der Grünen

Kritik kommt von den Grünen. Rudi Anschober rechnet vor, dass man sich nur ein paar Sekunden Zeit spart, wenn man 140 statt 130 fährt. Gleichzeitig würde aber die CO2-Belastung um zehn Prozent steigen, der Stickoxid-Ausstoß sogar um 24 Prozent.





(rep)