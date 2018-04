Vier Tage nach Ferrari-Crash wird Lenker beerdigt

Wir geleiten unseren lieben Verstorbenen am Donnerstag, den 19. April 2018, um 13.45 Uhr von der Aufbahrungshalle in Fornach in die Pfarrkirche und anschließend auf den Ortsfriedhof zur letzten Ruhestätte – das steht auf dem Partezettel von Helmut Sch. (59) geschrieben.

Der Landmaschinenmechaniker war wie berichtet bei einem tragischen Unfall in Fornach (Bez. Vöcklabruck) mit seinem Ferrari tödlich verunglückt. Auch für seine Lebensgefährtin Greti F. (57) kam jede Hilfe zu spät.

Sie wird am Samstag in ihrer Heimatgemeinde Vöcklamarkt, sieben Kilometer von Fornach entfernt, begraben.

Indes herrscht immer noch tiefe Betroffenheit in dem rund 1.000 Einwohner großen Ort. "Der Unfall ist nach wie vor das bestimmende Thema bei uns. Helmut und Greti haben im Ort alle gekannt. Sie waren sehr beliebt", so Bürgermeister Hubert Neuwirth (ÖVP), der demnächst die Hinterbliebenen besuchen wird.

Besonders tragisch: Für den Ferrari-Liebhaber soll es heuer die erste Ausfahrt im Luxusauto gewesen sein.

Wie es nun mit der Bisonzucht, die Sch. seit 2011 betrieben hatte, weitergeht, ist noch ungewiss.

(mip)