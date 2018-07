Vier Unfalltote in nur 50 Stunden in Oberösterreich

Vier schreckliche Verkehrsunfälle bestimmten am vergangenen Wochenende die Schlagzeilen. Letzten Freitag gegen 9.50 Uhr erfolgte die erste Schocknachricht. Eine Autolenkerin (26) hatte im Bezirk Urfahr-Umgebung einen Pensionisten (77) übersehen, als er die Bundesstraße überqueren wollte. Der Senior war mit den Nordic-Walking-Stecken unterwegs. Mit dem Hubschrauber wurde er ins Spital gesflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Am selben Tag starben zwei Motorrad-Lenker auf den OÖ-Straßen. In Burgkirchen (Bez. Braunau) hatte ein 51-Jähriger übersehen, dass vor ihm ein Auto beim Abbiegen wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte. Beim folgenden Ausweichmanöver geriet der Biker in den Gegenverkehr.

Biker kollidierte mit Mopedfahrerin



In Kefermarkt (Bez. Freistadt) kollidierten ein Biker mit einem Mopedlenker. Der 38-jährige Motorradlenker stürzte derart unglücklich, dass er sich das Genick brach und noch an der Unfallstelle verstarb. Die Mofafahrerin (58) musste im LKH Freistadt behandelt werden.

Den traurigen Abschluss der Horror-Bilanz machte ein Crash mit einem Mopedauto Sonntagvormittag in Hartkirchen (Bez. Eferding). Wie berichtet, war eine 59-Jährige gegen einen Reisebus gekracht, musste aus dem völlig zerstörten Wrack geschnitten werden. Sie verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.





