Von kämpfenden Rittern und afrikanischen Tänzen

Fußballfieber ist angesagt! Am Freitag, am 6. Juli, um 15 Uhr gibt es das nächste "Heute"-Public Viewing im Arkadenhof in Linz. Auf einem Big Screen werden die Hammer-Matches Uruguay - Frankreich (16 Uhr) und Brasilien - Belgien (20 Uhr) gezeigt. Bier, Snacks und gute Stimmung werden ausreichend geboten. Zusätzlich verlosen wir noch 5 mal 2 Stehplätze für weitere Spiele. Hier geht's direkt zum Gewinnspiel-Beitrag!

Am 6. Juli, um 16 Uhr beginnt das Summerbreak-Festival am AEC-Platz in Urfahr statt. Mit dabei: TTR Allstars. Eintritt frei.

Ritter, Kabarett-Spaß und Open-Air-Kino

Darüber hinaus hält am 7. Juli, um 10 Uhr das Familienbund Ritterfest in der Linzer Innenstadt Einzug. Zauberhafte Burgfräulein und lustige Gaukler treiben sich dabei am Hauptplatz und in der Altstadt herum. Eintritt frei.

Ein Einblick ins Programm:

Hauptplatz

Festzug mit Künstlern

großes Ritterturnier „Die Ritter-Saga“

Feuershow „Mythos – Im Nebel der Sagen“

Altstadt

Der Rattenfänger von Linz

Höfische Tänze

Großes Marionetten-Theater



Eine kleine Vorschau:



In Weißkirchen an der Traun findet von 6. bis 8. Juli das Karibikfest statt. Am Freitag startet das Fest ab 19 Uhr im Fazeny-Stadl in Wels (Böllerstraße 1). Tickets in allen Raiffeisen-Filialen.

Am Freitag, 6. Juli und am Samstag, 7. Juli jeweils um 19 Uhr beginnt das Open-Air-Festival beim Kriegergut (Zeitling 16) in Perg. Mit dabei: Sofa Surfers und Attwenger. Tickets auf heute.at/tickets

Am Samstag, um 16 Uhr startet die Corona Sunsets Hours am Dachgeflüster in Wels (Ringstraße 27). Erfrischende Cocktails und heiße DJs-Beats kommen dabei nicht zu kurz. Details auf Facebook

Im Arkadenhof (Freiung 35) in Wels geben sich am Samstag, um 20 Uhr das Kabarett-Duo Die Männer die Ehre. Tickets in allen Filialen der Sparkassen erhältlich.

In Rohr im Kremstal (Bez. Steyr-Land) am Ortsplatz wird um 21 Uhr der Film Mein Blind Date mit dem Leben gezeigt. Eintritt vor Ort ab 7 Euro.

Der Trailer:

Picknick-Nachmittag und Afrikanisches Flair

Am Sonntag, 8. Juli, um 10 Uhr lädt die Spinnerei Traun (Schlosstraße 8) zu einem Picknick ein. Wer selbst keinen Korb mit hat, kann sich im Spinnerei-Café einen ausborgen. Eintritt frei. Das Picknick findet nur bei Schönwetter statt.

In Hirschbach im Mühlkreis widmet sich die Sonderausstellung am Sonntag, um 10 Uhr die Uhren des kleinen Mannes aus dem 19. und 20. Jahrhundert verschiedene Formen des Chronographs im Museum Freunde der Hirschbacher Bauernmöbel (Bez. Freistadt, Museumsweg 7). Eintritt vor Ort ab 4 Euro.

Im Schloss Malmig in Mining (Mamling 3, Bez. Braunau) findet das Afrika Festival statt. Obwohl das Fest bereits Freitag startet, so kann am Sonntag um 13.30 Uhr der senegalesische Tanz des "Kumpo" bestaunt werden. Details zum Programm gibt's hier. Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei, ab 12 Jahren 7 Euro.

