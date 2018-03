Unfall-Lenker (30) jagt im Internet Fahrerflüchtigen

Micha R. aus Neuzeug (Steyr-Land) war Donnerstagabend von Niederneukirchen Richtung Nettingsdorf unterwegs. Bei einer Umfahrung in Obereglsee soll ihm ein unbekannter Fahrer in der 70er-Zone den Vorrang genommen haben. "Ich hatte nur zwei Möglichkeiten: In ihn reinzukrachen oder auszuweichen", erzählt der Steyrer im Telefonat mit "Heute".

Im Versuch, den Crash zu vermeiden, knallte der 30-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und donnerte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Das Auto des anderen Lenkers habe er nicht gestreift, so der Steyrer, der ein Cut am Kopf und eine Hirnschwellung davontrug.

Im Schock schaffte es Micha R. noch selbst aus seinem Golf zu steigen und auf sich aufmerksam zu machen. Drei bis vier Lenker fuhren am Unfallort vorbei, bis ein Paar Erste-Hilfe leistete und die Rettung rief.

Dabei "muss der andere Lenker den Aufprall gehört haben", ist sich der 30-Jährige sicher. Nachdem man ihn gefunden habe sei er kollabiert, wach geworden sei er erst im Krankenwagen, erinnert sich der Steyrer.

Was übrig bleibt, sind schwere Kopfverletzungen und ein völlig demoliertes Fahrzeug. Das Auto ist am Schrottplatz. Als "Heute" mit Micha R. telefonierte, war er gerade beim Arzt. Seit dem Unfall mache das rechte Auge Probleme, auch die Nähte müssen gezogen werden.

Auf Facebook wird nun um Hinweise gebeten. Der Beitrag zum Unfall wurde mehre tausend Male geteilt. Es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt herausgegeben. Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt, wie die Polizei auf "Heute"-Anfrage bekannt gab.

Gesucht wird nach einem Lenker oder einer Lenkerin eines dunklen Geländewagens, vermutlich eines Landrover Defenders, mit gespannter Plane über der Ladefläche.

