Wandelnde Seelen und eiskalte Schauer

Am Freitag, 16. März feiert Anatomie Titus Fall of Rome in den Kammerspielen in Linz Premiere. Beginn: 19.30 Uhr

Zudem findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr das Benefizkonzert des Petrinums in Linz statt. Unter dem Titel Imagine... geben Lehrer, Schüler und Eltern ihre musikalische Vorstellungskraft zum Besten. Eintritt frei.

Darüber hinaus gastieren die Shaolin-Mönche am Freitag, 16. März, um 20 Uhr im Linzer Brucknerhaus. Tickets verfügbar auf heute.at/tickets.

Der Zirkus des Grauens ist auf Abschlusstournee. Der nächste Termin in Linz ist am 16.März, um 20 Uhr am Urfahranermarktgelände. Tickets vor Ort oder online auf der Seite der Veranstaltung.

Außerdem wird das Gruselspektakel Hunt for Elizabeth am 16. März auf der Burgruine Reichenstein (Reichenstein 1) in Tragwein eröffnet. Tickets für das erste Schreckenserlebnis ab 17 Uhr gibt's online auf der Seite des Events.

Stimmen so schön wie das glitzernde Eis

Am Samstag, 17. März, um 14 Uhr hält Die Eiskönigin in der Linzer TipsArena Einzug. Tickets für das fabelhafte Konzert für Groß und Klein sind online auf heute.at/tickets.

Nicht zu kurz kommt der sogenannte Quetschn-Synthi-Pop von der folkshilfe. Die österreichische Band spielt am Samstag, 17. März, um 20 Uhr im Gasthof Pammer in Leopoldschlag (Mardetschlag 31, Bez. Freistadt). Tickets online auf heute.at/tickets.

Am 17. März gastiert H.P. Baxxter im Empire in St. Martin (Allersdorf 20, Bez. Rohrbach). Einlass: ab 21 Uhr. Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Bühnenspiel am Sonntag

Casablanca! findet am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Tribüne Linz (Eisenhandstraße 43) statt. Karten sind online auf der Seite des Theaters erhältlich.

Am Sonntag, 18. März besucht um 15 Uhr Detlef Jöker den Posthof in Linz. Tickets online auf der Homepage des Posthofs.

Im Schloss Traun (Schloßstraße 8, Bez. Linz-Land) geht jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag Hundswetter über die Bühne. Am Freitag, 16. März und Samstag , 17. März beginnt die Vorstellung um 20 Uhr, am Sonntag, 18. März um 17 Uhr. Karten online auf heute.at/tickets.

