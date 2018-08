Wenn am Bahnhof für Fahrräder Endstation ist

Verrostete Ketten und verbeulte Gestänge. Räder, denen der Vorder- und/oder Hinterreifen sowie der Sattel fehlen und die lieblos am Boden liegen. An manchen Fahrrädern ist der Lack schon ab – im wahrsten Sinne des Wortes.

In den Radständern vor dem Linzer Hauptbahnhof lehnen jede Menge Fahrradleichen. Räder, die schon so marode sind, dass sie ganz offensichtlich nicht mehr benutzt werden können.

Damit der Radabstellplatz am Linzer Hauptbahnhof nicht zum Abstellgleis für unbenutzbare Bikes wird, muss regelmäßig kontrolliert und ausrangiert werden.

Wer aber tut das? Eigentlich eine relativ simple Frage, wenn man davon ausgeht, dass die ÖBB für den Bereich und die Örtlichkeiten vor und rund um den Hauptbahnhof zuständig ist. Tatsächlich ist dem aber nicht so, wie "Heute"-Recherchen ergaben.

Hinweiszettel mahnen Radbesitzer

Dass kaputte Räder wegkommen, dafür ist nämlich die Stadt Linz zuständig, genauer gesagt der Erhebungsdienst.

Wer es genau wissen mag: Eine vertragliche Vereinbarung aus dem Jahr 2004 zwischen der ÖBB und der Stadt Linz hält diese Zuständigkeit schriftlich fest. Davor war das Ausmustern und Entsorgen der Räder Aufgabe der ÖBB, wie man uns seitens der Stadt erklärt.

Nun aber machen die Mitarbeiter des städtischen Erhebungsdienstes regelmäßig ihre Runden und versehen zu entsorgende Räder mit Hinweiszetteln. Auf den Zetteln wird darauf hingewiesen, dass das Rad ausgemustert und entsorgt wird, wenn es der Besitzer innerhalb weniger Wochen nicht abholt.

Ein Blick vor Ort zeigt, dass von angebrachten Zetteln leider nichts zu sehen ist, was aber auffällt: An manchen Bikes wurden über den Kotflügel ein weißes Klebeband angebracht UND in den Packlträgern wurden jede Menge Werbe-Flyer geklemmt.

Dabei machte der Erhebungsdienst zuletzt am 1. August Kontrolle, brachte Zettel an Radleichen an, wie die Stadt Auskunft gibt.

Aber entsorgt werden die Räder ganz sicher irgendwann…

