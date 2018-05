War es illegales Rennen? Wilder Crash auf der A1

An sich liest sich der Polizeibericht, wie der zu einem "normalen" Unfall: Sonntagnacht kurz nach 1 Uhr lenkte ein 40-jähriger Kraftfahrer ein Sattelkraftfahrzeug mit Sattelanhänger am ersten Fahrstreifen der A1 Richtung Wien.

Etwa beim Knoten Linz näherte sich ein Pkw, gelenkt von einem 22-Jährigen aus Steyr. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit begann er den Fahrstreifenwechsel zu spät und kollidierte mit dem Sattelanhänger.

Der Pkw wurde nach links geschleudert und kam am dritten Fahrstreifen an der Betonmittelleitwand zum Stillstand. Die beiden nachfolgenden Pkw-Lenker, ein 23-Jähriger aus Sierning und ein 21-Jähriger aus Steyr, kollidierten während der Bremsmanöver ebenfalls miteinander und kamen am ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Alle drei Pkw-Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.

Grund für den Unfall könnte ein illegales Rennen gewesen sein, denn Zeugen berichteten noch von weiteren Autofahrer, die sehr schnell an der Stelle unterwegs waren. Die Polizei ermittelt.

(gs)