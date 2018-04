Kann Wasserstoff bald Kohle und Erdöl ersetzen? Das soll der Einsatz einer Wasserstoffanlage zeigen, die auf dem Gelände der Voest in Linz errichtet wird.

Wird in Linz das Ende der "Erdöl-Ära" eingeleitet?

Der Bau der Wasserstoff-Testanlage am voestalpine Gelände ist in vollem Gange. Frühjahr 2019 soll die Anlage in Betrieb gehen. (Bild: voestalpine)