Wegen 33 €: Linzer brutal zusammengeschlagen

Gegen Mitternacht stand der Nachtschwärmer am Samstag vor einem Bankomat in der Hauptstraße in Linz-Urfahr, als er plötzlich von drei Männern angesprochen wurde.

Diese forderten ihn auf mitzukommen. Er folgte ihnen bis zum Parkplatz der Kunstuniversität. Dort versuchte das Trio dem 17-Jährigen Drogen zu verkaufen. Als der Jugendliche aus Grein (Bez. Perg) ablehnte, wurden die Unbekannten laut Aussagen des Opfers aggressiv.

Tritte gegen den Kopf



Einer der Männer drückte ihn zu Boden und verpasste ihm mehrere Tritte gegen den Kopf. Daraufhin stahlen sie dem Burschen die Geldbörse mit 33 Euro und flüchteten in Richtung Wildbergstraße.

Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der 17-Jährige klagte über Kopf- und Kieferschmerzen, wollte sich aber nicht behandeln lassen. Laut seinen Aussagen waren die Täter zwischen 16 und 20 Jahre alt und ausländischer Herkunft.

(mip)