Wegen Besiktas: Fans weichen nicht von Hotel

Mittwochnachmittag landeten die Stars von Besiktas Istanbul am Linzer Flughafen. In Begleitung einer Polizei-Eskorte ging es direkt danach mit dem Bus ins Marriott-Hotel in der Linzer City.

Dort warteten bereits zahlreiche Fans, empfingen ihre Stars mit lauten Gesängen. Noch bevor sie über den Hintereingang ihre Unterkunft betraten, erfüllten ein paar Kicker Autogramm- und Fotowünsche.

Im Hotel ist ein gesamter Stock für die Türken reserviert. "Wir sind mit ein paar Polizisten vor Ort und schauen vor allem wenn die Spieler mit dem Bus an und abreisen alles ruhig verläuft", so Stadtpolizei-Kommandant Karl Pogutter zu "Heute".

Die Anhänger wollen ihren Idolen wie Pepe, Ricardo Quaresma oder Ryan Babel ganz nah sein, harrten deshalb schon Mittwochabend und auch am Donnerstag beim Hotel aus. Bei der Ankunft nach dem Abschlusstraining herrschte Hochbetrieb in der Lobby. Überall standen Fans im Besiktas-Outfit.

Es kommen kaum Fans aus der Türkei



Etwas mehr als 150 Polizisten sind heute Abend auf der Gugl im Einsatz. Auch wenn es keinen Auswärtssektor gibt, geht Pogutter von einem friedlichen Abend aus. Er sagt: "Es kommen kaum Fans direkt aus der Türkei, sondern vielmehr Anhänger, die ohnehin in Österreich und vielleicht Deutschland leben."

Unterstützung bekommen die Linzer Polizei von szenekundigen Beamten aus der Türkei. Die Polizisten werden vor allem auf der Tribüne zu sehen sein.

Nach der Partie geht es für die Besiktas-Stars mit einer Polizei-Eskorte gleich zurück zum Flughafen. Dort fliegen sie mit einer Chartermaschine zurück in die Heimat.

