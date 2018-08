Wegen Brücke: Die A7 wird teilweise gesperrt

Die Arbeiten zur Errichtung der Bypassbrücken laufen auf Hochtouren, 2020 sollen das Projekt fertig sein. Bis dahin kommt es allerdings immer wieder zu Behinderungen, wie die Asfinag mitteilt.

So wird von Samstag bis Montagfrüh der zwischen den Dornach und Urfahr die Fahrbahn gesperrt. Danach allerdings rollt der gesamte Verkehr ab Montag in Urfahr auf der Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz. Allerdings wird dann die gegenüberliegende Autobahnseite (Richtungsfahrbahn Freistadt) wird dann für rund sieben Monate zur Baustelle.

Martin Pöcheim von der Asfinag erklärt: "Von Samstag, 25. August, 15Uhr bis Montag 5 Uhr sperren wir die Fahrbahn in Richtung Knoten Linz zwischen den Anschlussstellen Dornach und Urfahr komplett. Die empfohlene und beschilderte Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum wie beim Linz-Marathon über die Pleschinger Straße, die Steyreggerbrücke und die Anschlussstelle Voest. Für Ortskundige ist auch ein Ausweichen über die Freistädter Straße und die Anschlussstelle Urfahr möglich, die Voestbrücke ist im gesamten Zeitraum befahrbar.“,

Zudem ist in dieser Zeit auch die Richtungsfahrbahn Freistadt nur einspurig befahrbar.

Die Asfinag weist bereits vor der Anschlussstelle Treffling mit mobiler Anzeige auf die Sperre hin. Die Erfahrung aus der ersten Teilsperre und Verkehrsumlegung im März 2018 haben gezeigt, dass sich die Autofahrerinnen und Autofahrer rasch auf die Situation eingestellt haben. Verbesserungen wurden etwa bei der Beschilderung umgesetzt, so Projektleiter Josef Reischl

Übrigens ist an diesemWochenende auch die Abfahrt Hafenstraße auf der Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz von Freitag 22 bis Montag 5 Uhr gesperrt.

Die Rampe wird am Wochenende als Aufstellfläche für den Antransport von großen Stahlbauteilen für die Bypassbrücke westlich (stromaufwärts) der bestehenden Brücke benötigt.

Die beschilderte Umleitung erfolgt hier über die Anschlussstelle Prinz-Eugen-Straße.

Ab Montag wieder alles "normal"



Ab Montag ist dann der gesamte Verkehr auf rund 1,5 Kilometern in Urfahr neu auf der Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz gebündelt. Selbstverständlich stehen auch hier in jede Richtung zwei, allerdings verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Die gegenüberliegende Autobahn-Seite ist dann bis März 2019 Baufeld.

Um Staus zu vermeiden hat de Asfinag einen Tipp: "Wir empfehlen vor allem in den ersten Tagen der neuen Baustellenphase etwas mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen. Erfahrungsgemäß läuft der Verkehr wieder flüssiger, sobald sich die Mehrheit der Lenkerinnen und Lenker an die Baustelle gewohnt hat", so Reischl.

