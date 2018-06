Wegen Stinkefinger: Mann (24) mit Waffe bedroht

Geladene Stimmung Samstagnacht! Erst bedrohte in Losenstein (Steyr-Land) ein 20-Jähriger einen jungen Mann (24) mit einer Waffe. Dann tickte wenige Stunden später in der Linzer Altstadt ein 26-Jähriger aus, richtete gegen mehre Personen eine Pistole.

Da hat wohl die Abkühlung nicht ausgereicht: Nach Stinkefinger folgte Waffe! Wie die Polizei berichtet, soll gegen 23 Uhr ein bislang Unbekannter (etwa 20 Jahre alt) auf dem Parkplatz des Hallenbades Losenstein einen 24-Jährigen aus Ternberg mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Mit dabei, seine Freundin.

Auslöser für die Attacke: Der Freundin des 24-Jährigen soll der Stinkefinger gezeigt worden sein. Welche Rolle der 20-Jährige und sein unfreiwilliger Kontrahent in der vorangegangenen Auseinandersetzung spielten, ist laut Polizei unklar.

Bevor die Situation eskalierte, konnte das Opfer mit seiner Freundin im Pkw flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt negativ.

Die Polizeiinspektion Garsten bittet um Hinweise unter 059133/4150. Der 20-jährige Täter soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Eskalation auch in der Linzer Altstadt

Auch in Linz ging es in der Nacht von Samstag auf Sonntag heiß her. Um 6.20 Uhr soll ein 26-jähriger Iraner in der Altstadt mehrere Personen mit einer Schreckpistole bedroht haben. Als die Polizei eintraf, sprachen die Beamten den Verdächtigen an. Der Mann griff daraufhin an seinen Hosengürtel, um seine Waffe zu ziehen. Die fiel jedoch auf den Boden, die Polizisten konnten den 26-Jährigen überwältigen und festnehmen.

