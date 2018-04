Weil er hupte: Lenker (45) mit Stahlroute bedroht

Es hört sich an wie in einem schlechten Film, ist laut Polizei aber tatsächlich so passiert. Am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, kam es zu einem Stau in Linzer Bindermichl-Tunnel auf der A7.

Im dichten Verkehr hatte ein 45-Jähriger einen vor ihm fahrenden Lenker (28) angehupt. Das ließ beim Jüngeren offenbar alle Sicherungen durchbrennen.

Wie die Polizei berichtet, hielt er seinen Wagen an, stieg aus und bedrohte den 45-Jährigen mit einer Stahlroute. Danach setzte er sich wieder ins Auto und fuhr davon.

Beamte der Autobahnpolizei Haid konnten den beschriebenen Wagen wenig später bei der Ausfahrt Franzosenhausweg anhalten. Die Stahlroute lag noch im Fahrzeug. Die vorgewiesene abgelaufene Lenkberechtigung wurde dem Beschuldigten abgenommen. Wegen dem Verdacht der gefährlichen Drohung und dem Waffengesetz wird er bei der Linzer Staatsanwaltschaft angezeigt.

