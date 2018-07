Schwere Regenfälle hielten Feuerwehren auf Trab

Heftige Regenfälle nach Gewittern haben Freitagabend in Teilen Oberösterreichs zu mehreren Einsätzen der örtlichen Feuerwehren geführt.

In Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) musste beispielsweise eine Tiefgarage eines Unternehmens ausgepumpt werden.

Unterführung unter Wasser

In Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) stand eine Unterführung unter Wasser und in Wels stürzte eine Zwischendecke in einem Firmengebäude nach einem Wassereintritt teilweise ein.

Zahlreiche kleinere Einsätze mussten ebenfalls noch abgewickelt werden.

