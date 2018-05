Drama bei Brand 08. Mai 2018 08:38; Akt: 08.05.2018 10:14 Print

Welser sprang bei Feuer aus 10. Stock in den Tod

Furchtbares Feuerdrama heute Früh in Wels. In einer Wohnung im zehnten Stock brannte es. Der Mieter sprang in seiner Verzweiflung aus dem Fenster.