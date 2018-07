Finale verloren, aber: Linzer ist Vize-Weltmeister

Die absolute Sensation, DAS Fußball-Märchen, blieb aus. Mit Mittelfeldspieler Mateo Kovacic wäre erstmals ein Linzer Fußball-Weltmeister geworden.

Aber: Vize-Weltmeister ist auch nicht schlecht!

Mit 2:4 verloren die Kroaten um Real-Madrid-Star Luca Modric in einem packenden Finale im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Top-Favorit Frankreich.

Klar, Kroatien ist enttäuscht. Aber: Sie erreichten, was zuvor noch nie eine kroatische Mannschaft geschafft hat: Sie kamen ins Fußball-WM-Finale. Und mit ihnen Mateo Kovacic (gewann auch schon drei Mal die Champions League mit Real Madrid). Der erst 24 Jahre alte gebürtige Linzer ist seit 2013 Team-Spieler in Kroatien.

Am Ende reichte es nun doch nicht. Trotzdem gehört Kovacic zu den ganz großen Gewinnern der WM.

"Er war in der Jugend eine Granate"

Und alles fing in Oberösterreich an. Seine Fußball-Karriere begann 1999 beim ASKÖ Ebelsberg von 2000 bis 2007 spielte er beim LASK. "Heute"-Reporter Michael Prieschl sprach mit seinem damaligen Jugendtrainer Igor Pavlovic (55). "Ich habe ihn zwei Jahre lang trainiert. Ich wusste gleich, dass es Mateo zu einem Spitzenklub schaffen wird. Er war in der Jugend eine Granate", so Pavlovic.



Kovacic mit seinem Jugendtrainer Pavlovic

In der Sportmittelschule Linz-Kleinmünchen, dem Schülerliga-Rekordmeister mit acht Titeln, führte der damalige Jugend-Starkicker im Mittelfeld Regie. Dann schickten ihn seine Eltern nach Kroatien. 2007 bis 2010 spielte er bei Dinamo Zagreb, wurde dort zum Jugend-Profi ausgebildet, eher er zu Inter Mailand wechselte. Seit 2015 spielt er bei Real Madrid – und war damit Teamkollege von Superstar Cristiano Ronaldo.

Mit im Moskauer Stadion erlebten auch seine Eltern, die übrigens noch immer in Pasching (Bez. Linz-Land) leben, den größten Erfolg ihres Sohnes mit.

