Vierrad-Käfer "Herbie" auf Tour mit zwei Brettln

Sonntagabend, in der Parzhofstraße in Linz-Urfahr, wurde dieser türkisfarbene VW-Käfer "geblitzt". An seinem Heck? Unübersehbar zwei Holzskier samt Bindung.

Skifahren, Skispringen oder Wasserskifahren also im Sommer?

Was Käfer "Herbie" – der VW erlangte 1974 als Wunderfahrzeug im Kino große Berühmtheit – mit den Brettln tatsächlich anstellt, darüber kann nur spekuliert werden.

Der Anblick jedenfalls ist Kult und ließ die Linzer Schmunzeln, sorgte für viele neugierige Blicke.

(cru)