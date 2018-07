Wespen-Alarm: 11 Nester auf einem Dachboden!

Zum Glück gibt's die Feuerwehr, die einen nicht im Stich lässt.

Mega-Wespeneinsatz in Altmünster (Bez. Gmunden): Die Helfer wurden von den Bewohnern eines Einfamilienhauses gerufen, weil sich am Dachboden jede Menge der stechenden Biester eingenistet hatten.

Doch so eine große Menge hatten selbst die Feuerwehrleute, die immer wieder mal Wespennester entfernen müssen, noch nie gesehen. Gleich elf (!) Wespennester waren am Dachboden. Feuerwehrmann Markus Gruber: "Es waren teils sehr große Wespennester. Normalerweise findet man solche Mengen nicht in heimischen Dachböden."

Zwei Stunden waren er und ein weiterer Kamerad im Einsatz, um die Nester zu entfernen. Und das bei über 30 Grad, die es am Dachboden hatte. "Zum Glück haben uns die Hausbewohner mit Getränken versorgt", so Gruber.

Sie waren sichtlich froh über den Einsatz – und dass ihr Haus jetzt wieder wespenfrei ist.

