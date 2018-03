Wieder Brand! Ganzer Ort zittert jetzt vor Feuerteufel

Mattighofen bekommt es mit der Angst zu tun. Am Mittwochnachmittag stand plötzlich gegen 15.30 Uhr ein Jägerhochstand in Flammen.

Der überdachte Hochstand fing zu brennen an, wurde schwer beschädigt. Die Feuerwehr Unterlochen konnte noch schlimmeres verhindern.

Klar dürfte sein, dass Brandbeschleuniger verwendet wurde. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Die unheimliche Feuer-Serie in Mattighofen geht damit weiter. Es war die bereits fünfte Brandstiftung. Die bisherige Chronologie:



- 19. Jänner

In Mattighofen brennt eine Bootshütte.



- 23. März

Die Feuerwehr wird zu einer brennenden Gartenhütte beim Verschönerungsweg gerufen. Brandstiftung!



- 25. März

Eine Wiese steht in Flammen. Wieder waren Zündler am Werk.



- 27. März

Der Waldkindergarten brennt. Eine Zeugin sieht zwei Gestalten davonlaufen.



- 28. März

Ein Jägerhochstand steht in Flammen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich immer um die selben Täter handelt, womöglich ist es eine Bande Jugendlicher, die immer auf eine ähnliche Art und Weise Brände legt.



"Mache mir Sorgen"

Friedrich Schwarzenhofer, der Bürgermeister von Mattighofen, ist schockiert. "Ich mache mir schön langsam echte Sorgen um meine Bürger. Ich bin schon seit 10 Jahren Bürgermeister, aber so etwas habe ich noch nie erlebt".

