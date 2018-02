Wirbel um FP-Aussendung über "Attacken" nach Ball

"Nach dem offiziellen Ende der Demonstration scheinen mehrere Personen darauf gewartet zu haben, Ballbesucher am Heimweg zu attackieren. So hat zu später Stunde eine Gruppe von etwa zehn vermummten Personen zwei Ballbesucher am Heimweg in der Innenstadt angepöbelt und bestohlen - Strafanzeige wurde erstattet". Mit dieser Aussendung sorgt die FPÖ um Sicherheitsstadtrat Detlef Wimmer am Montag für Aufsehen – und Rätselraten.

Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer (Bild: picturedesk.com/APA) Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer (Bild: picturedesk.com/APA)

Die Polizei hatte nämlich am Wochenende nach dem Burschenbundball in Linz noch zufrieden Bilanz gezogen und berichtet, dass alles ruhig verlaufen ist.

Und jetzt also doch "Attacken" auf Ballbesucher? Wimmer fordert einen Aufschrei, weil ja Gäste nach der Veranstaltung "von linken Demonstranten" nach dem Ball "belauert, bedrängt und bestohlen" worden seien.



Polizei-Version klingt anders

Schwere Vorwürfe, die Wimmer gegen die Organisatoren der Gegendemo erhebt. Was ist dran? "Heute" hat bei der Polizei nachgefragt. Die Auskunft von der Pressestelle überrascht. "Es gab gegen 4.20 Uhr am Taubenmarkt einen Zwischenfall. Unbekannte haben zwei Ballbesuchern ihre Burschenschafter-Kapperl vom Kopf genommen, sind danach damit weggelaufen. Es gibt eine Diebstahlsanzeige. Aus unserer Sicht besteht kein Zusammenhang mit dem Ball und der Demo".





Friede, Freude, #Linzertorte. Es gab insgesamt 1 I-Feststellung und 1 Anzeige nach dem Pyrotechnikgesetz. Also quasi nix! Die Straßenbahn wird ab 22 Uhr wieder fahren. Danke an alle friedlichen Demoteilnehmer*innen. Gute N8! pic.twitter.com/aAkAqUWQvQ — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 3. Februar 2018

Im Vorjahr war es tatsächlich zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Damals wurde das Auto von FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner attackiert. Ein Deutscher wurde dafür zu fünf Monaten bedingt verurteilt. "Heute" berichtete ausführlich.

(red)