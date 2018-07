Pflegerin soll Brand in Wohnhaus gelegt haben

Gegen vier Uhr in der Früh heulten in dem 5.000 Einwohner Ort die Sirenen auf. Gleich neun Feuerwehren rückten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus aus.

Ein Kater hatte zuvor das Feuer bemerkt, sprang einer Bewohnerin (88) auf den Bauch und weckte sie. Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits in Flammen. Die Seniorin sowie ihre Tochter und deren Gatte, die im ersten Stock schliefen, konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden alle bereits in Sicherheit.

Von einer Bewohnerin fehlte jedoch jede Spur. Und zwar von der polnischen Pflegerin (53) der Seniorin. Sie befand sich aber auch nicht mehr im Haus.

Rund 300 Helfer mit Hundestaffeln sowie ein Hubschrauber machten sich auf die Suche nach der Vermissten. Rund zwei Stunden danach konnte Entwarnung gegeben werden. "Die Polin wurde in einem nahe gelegenen Waldstück gefunden. Sie machte einen verwirrten Eindruck", so Vöcklabrucks Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner zu "Heute".

Tatsächlich besteht der Verdacht, die Pflegerin habe den Brand gelegt. Gschwandtner: "Sie betreut die Seniorin seit acht Jahren. Zum Schluss wollte sie unbedingt nach Hause. Es hätte eigentlich nichts dagegen gesprochen."

Mittlerweile hat die Welser Staatsanwaltschaft den Fall übernommen. Nähere Infos zum Brand wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Verletzt wurde niemand. Zum Glück hatte die Tochter der Seniorin das Feuer bemerkt.

