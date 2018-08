Griff in Wühlmaus-Falle: Bub (2) schwer verletzt

Die Falle war an einem Wühlmausloch im gemeinsamen Garten der Eltern und Großeltern in Weyer (Bez. Steyr-Land) montiert. Der Großvater hatte sie am Sonntag dort platziert, um den lästigen Vierbeiner zu töten.

Doch das Schussgerät erwischte nicht die Maus, sondern verletzte seinen Enkel Patrick an der Hand. Als der Opa in der Arbeit war und die Eltern nicht hinschauten, griff der neugierige Zweijährige in die Falle und löste eine Explosion aus.

Der Bub erlitt durch den Pulverstrahl schwere Verletzungen an der rechten Hand. Nach der Erstversorgung durch die Eltern wurde Patrick mit dem Rettungshubschrauber C15 ins Landeskrankenhaus nach Amstetten (NÖ) geflogen.

