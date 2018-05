Zauberhaft! Linz spielt bald Harry-Potter-Sport

Quidditch? Vor allem Harry-Potter-Fans werden jetzt hellwach sein. Denn jener Sport der in den Büchern und Filmen rund um Harry Potter nur Zauberern und Hexen vorbehalten ist, kann nun auch von Muggels (normalen Menschen) gespielt werden.

Okay, geflogen wird nicht, aber eine Art Zauberstab (in dem Fall einen Plastikstab) hat man beim Muggel-Quidditch schon zwischen den Beinen. Der Snatch (der Ball) hat keine Flügel, ist etwas größer als in der Welt von Harry Potter. Kein Wunder: Es ist ein Volleyball.

"Aber eine reine Spaßveranstaltung ist Quidditch nicht", sagt Richard Turkowitsch, Sprecher von Quidditch-Austria. Drei Vereine (zwei in Wien, einer in Graz) gibt es aktuell in Österreich.

Doch nun soll auch in Linz ein Team entstehen. "Wir haben am 1. Mai einen Schnuppertag gemeinsam mit dem Sportreferat der ÖH Linz veranstaltet", sagt Turkowitsch. Rund 15 Interessierte sind gekommen. Schon bald soll es einen weiteren Termin geben.

Doch Vorsicht: Quidditch ist ein Vollkonktaktsport. "Eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby", so Turkowitsch. Aber wer Harry Potter kennt, weiß ohnedies, dass es bei Quidditch nicht zimperlich zugeht.

Schon bald soll es auch eine Meisterschaft in Österreich geben. Mehr Infos zu den Regeln und den nächsten Terminen auf der Facebook-Seite von Quidditch Austria.

