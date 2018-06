Zigaretten-Automat mit Rohrbombe gesprengt

Ein lauter Knall riss in der Nacht auf Samstag zahlreiche Bewohner in Maria Neustift (Bez. Steyr-Land) aus dem Schlaf. Unbekannte sprengten einen Zigaretten-Automat, der an der Außenmauer eines Gasthauses montiert war, in die Luft.

Laut Polizei steckten die Täter ein mit Sprengstoff gefülltes Metallrohr in den Ausgabeschlitz und brachten die Rohrbombe zur Detonation.

Durch die Wucht der Sprengung wurde der Automat aus der Verankerung gerissen. Im Umkreis von zehn Metern lagen überall verteilt Zigarettenschachteln und Geldscheine.

Von aufgeschreckten Anrainern gestört, dürften die Täter ohne große Beute die Flucht ergriffen haben. Zeugen gaben an, zwei Burschen davonlaufen gesehen zu haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

(mip)