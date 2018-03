"Zug riss meinen Hund 'Tango' meterweit mit"

Das Drama ereignete sich vergangenen Sonntag am Bahnhof Stainach/Irdning in der Steiermark. "Tango" und sein Frauchen Ingrid Machart waren von einem Ausflug in Graz Richtung ihrer Heimat Bad Goisern (Bez. Gmunden) unterwegs.

"In Irdning wollte wir in einen Zug nach Bad Goisern umsteigen", so die Hundebesitzerin im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

Der Zug ist plötzlich stehen geblieben – allerdings noch vor dem Bahnhofsbereich. Ein anderer Fahrgast drückte den Knopf bei der Tür. Als diese sich öffnete, stieg der Mann aus. "Wir dachten, wir sind schon da", so Machart weiter.

Doch was die Hundehalterin zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Der Zug hielt eben außerhalb des Bahnhofs. Wenige Augenblicke danach kam es dann zu dem Drama. "Tango" sprang hinaus und gleich danach ging auch die Tür wieder zu.

Das Frauchen des Vierbeiners kam nicht mehr nach, hatte die Leine aber noch in der Hand.

Der Zug fuhr wieder an und wurde daraufhin immer schneller. Die Besitzerin bemerkte, dass ihr Hund noch mitlief. Sie zog gleich danach die Notbremse.

Beim Aussteigen befürchtete Frauchen das Schlimmste



Als Machart ausstieg, befürchtete sie das Schlimmste. "Ich habe mich zunächst gar nicht hinaus getraut. Tango war in den Spalt zwischen Bahnsteigmauer und Zug gestürzt. Er hat zum Glück gelebt. Nur seine Pfoten waren abgeschürft", so Machart im Interview mit der "Kleinen Zeitung".

Warum sich die Zugtür öffnen ließ, ist noch unklar. Die ÖBB haben sich bei der Hundebesitzerin entschuldigt und prüfen nun den Vorfall. "Bei diesem Modell wird die Tür entriegelt, sobald der Zug zum Stillstand kommt", so ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger.

(mip)