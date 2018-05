Zwei Oberösterreicher kochten sich ins TV- Finale

Team Kumptner gegen Team Kumptner hieß, es gestern Abend in der Fernsehshow "Kochgiganten" auf Puls4. Im Duell um den Sieg traten der 23-jährige Nicolas Bumann aus Steyr und die 34-jährige Innviertlerin Viktoria Stranzinger für Koch-Profi Alexander Kumptner an. Der Sieg ging an die 34-Jährige.

Unter 500 Bewerbern aus ganz Österreich hatten sich die beiden Oberösterreicher durchgesetzt, durch fünf Sendungen bis ins Finale gekocht. In der Jury saßen die Experten Martina Hohenlohe (Gault Millaut) und Wolfgang Rosam (Falstaff). Im Finale mussten neben den eigenen Juroren, Alexander Kumptner und Didi Maier (beides Top-Köche) auch Starkoch Toni Mörwald überzeugt werden.

Der ewige Zweite?

Beides sind erfahrene Köche. Baumann hat unter anderem beim Haubenlokal Mitter in Stadt Haag gelernt. Es war nicht sein erster Wettbewerb, in 14 Bewerben ist er bereits angetreten, hat jedesmal aber knapp den Stockerlplatz verpasst. "Kochgiganten" sollte das ändern.

"Schon wieder Zweiter – zum Kotzen", ärgerte sich der Steyrer gestern erst vor laufender Kamera, "..aber Viktoria hat es sich klar verdient, dass muss ich auch sagen", fügte er sogleich hinzu. Ein guter und sympathischer "Verlierer" eben.

„Ich kann es noch immer nicht fassen, dass ich gewonnen habe“, resümiert diese nach ihrem Sieg. "Yessssss Yesssssss Yesssssss I DID IT.", schreibt Stranzinger auf ihrer Facebook-Seite.

Bevor die 34-Jährige im Finale auf Puls 4 zu sehen war, übte sie auf der Rübezahl-Alm in Ellmau am Wilden Kaiser (Tirol) für den großen Auftritt. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied beim Verband der Köche.

Als Siegerin der Sendung hat die 34-Jährige eine Reise nach New-York gewonnen und darf mit Spitzenkoch Eric Ripert in einem der renommiertesten Restaurants, dem "Le Bernardin" kochen.





(cru)