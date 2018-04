34-Jährige stirbt bei Absturz im Gosaukamm

Zwei gut ausgerüstete Alpinisten, eine 34-jährige Flachgauerin und ein 37-jähriger Salzburger, starteten frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Annaberg im Lammertal eine Skitour auf die Großwand im Gosaukamm.

Anspruchsvolle Tour

Ab dem Zustieg zur Großwand stiegen die zwei Alpinisten mit Steigeisen und Pickel eine steile Rinne hinauf. Die Schneeoberfläche war gefroren und trittfest. Nach dieser Rinne kamen sie zu einer Querung, welche in das Gipfelkar führt. In dieser Querung brach die hinten gehende 34-jährige Alpinistin mit dem rechten Fuß in den Schnee ein. Bei dem Versuch ihren Fuß wieder aus dem Schnee zu befreien, verlor sie das Gleichgewicht und kippte nach links um. Ihr Bergkamerad befand sich zu diesem Zeitpunkt in etwa zehn Meter vor ihr. "Aufgrund der Hangneigung von 40 bis 45 Grad rutsche sie sofort nach unten weg. Die Alpinistin konnte den Sturz nicht mehr verhindern", informiert die Polizei.

Die Frau rutschte zuerst ungefähr 150 Höhenmeter über eine steile Rinne und stürzte anschließend weiter annähernd 150 Höhenmeter über felsdurchsetztes Gelände ab.

Keine Chance für Flachgauerin

Ihr Begleiter, der den Absturz hilflos mit ansehen musste, hat sofort die Rettungskette in Gang gesetzt. Aufgrund der schweren Verletzungen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers C14 konnte nur mehr den Tod der Alpinistin feststellen.

Die vorherrschenden Verhältnisse für die Tour waren gut, beide Alpinisten waren dementsprechend gut für die Tour ausgerüstet. Von Fremdverschulden wird nicht ausgegangen.

