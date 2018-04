Audi-Lenker verursacht Crash und rast davon

Ein unbekannter Lenker eines dunkelblauen Audi A4 mit deutschem Kennzeichen löste am Sonntag kurz vor 19 Uhr einen schweren Verkehrsunfall aus, bevor er Fahrerflucht beging.

Der Unbekannte überholte in Richtung Annaberg fahrend auf der Paß-Gschütt-Straße im Gemeindegebiet von Abtenau den vor ihm fahrenden Pkw mit einer vierköpfigen Urlauberfamilie aus der Türkei. Dabei nötigte er den Lenker eines entgegenkommenden Wagens zu einem Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn. In der Folge krachten die beiden Fahrzeuge frontal zusammen, während der Unfallverursacher mit ungebremster Geschwindigkeit einfach weiterfuhr.

Fünf Verletzte

Bei dem Crash wurden vom überholten Fahrzeug der 50-jährige Lenker schwer, eine 49-jährige Frau und ein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 42-jährige Lenker und die 32-jährige Beifahrerin des zweiten Pkw, beide aus Bad Ischl, erlitten leichte Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH geflogen. Die anderen Verletzten wurden ins UKH Salzburg und ins KH Bad Ischl überstellt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 166 war während der Aufräum- und Bergungsarbeiten eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Abtenau war mit fünf Fahrzeugen und 42 Kräften, die Rettung mit vier Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz.

Polizei sucht Audi-Lenker

Die Polizei ersucht den Lenker des dunkelblauen Audi A4 sich zu melden und ruft mögliche Zeugen, denen der Audi mit deutschem Kennzeichen eventuell aufgrund seiner Fahrweise am 22. April (zwischen 18.30 und 20.30 Uhr) von Bad Goisern, Bad Ischl oder Hallstatt kommend über den Paß Gschütt in Richtung Annaberg oder Abtenau fahrend, aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Abtenau.

