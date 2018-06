20-Jähriger ringt nach Badeunfall mit dem Tod

In der Nacht auf Samstag kam es in einem Freibad in Zell am See zu dem tragischen Unfall: Ein 20-jähriger Salzburger war gemeinsam mit einigen Freunden am Badesee unterwegs. Laut Polizeiangaben sprang er dann von einem Steg in das etwa nur ein Meter tiefe Wasser und hat sich dabei äußerst schwere Verletzungen zugezogen.

Laut einem "orf.at"-Bericht zogen die Begleiter den Verletzten sofort aus dem Wasser und alarmierten die Rettung. Der junge wurde dann von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes und des Notarztteams in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Von dort musste er dann weiter in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Der Zustand des 20-Jährigen sei nach wie vor kritisch. Die Freunde des jungen Salzburgers wurden von der Krisenintervention des Roten Kreuzes betreut.

