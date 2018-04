Hier wird Mitarbeiter bei Bankraub gefesselt

Wie die Salzburger Polizei mitteilt, hat ein unbekanntes Trio am Montag um 7.15 Uhr und somit noch vor Geschäftsbeginn eine Bawag-Filiale am Max-Ott-Platz in der Salzburger Innenstadt gestürmt und ausgeraubt. Danach haben die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Die Polizei fahndet nach den Räubern.

Mitarbeiter gefesselt

Wie Polizeisprecher Michael Rausch laut "SN" erklärte, dürften die drei Männer den Angestellten der Bank schon abgepasst und über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes beobachtet haben. Sie haben ihn beim Betreten der Filiale überrascht. "Sie sind ihm über ein Außenfenster ins Innere der Bank gefolgt und haben ihn dort gefesselt", so Rausch.

Die Täter nahmen ihm einen Schlüssel ab und öffneten damit einen Tresor, aus dem sie Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet und anschließend die Flucht ergriffen. Der gefesselte Mitarbeiter konnte sich schließlich selbst wieder befreien und die Polizei alarmieren. Er wurde leicht verletzt.

Die Polizei hat eine Alarmfahndung eingeleitet. Gesucht werden drei schwarz bekleidete Männer. Einer der Unbekannten soll eine kleine Schusswaffe bei sich tragen.

Von einer Überwachungskamera wurden Bilder angefertigt, aufgrund derer es folgende Täterbeschreibung gibt:

1) 175 bis 180 cm, zerrissene blaue Jeans mit weißen Stoffeinsätzen, schwarze Jacke mit Kapuze, grau-schwarze Handschuhe, schwarz-graue Haube

2) 180 bis 185 cm, kräftige Statur, hellgraue Hose, grüne Handschuhe, kleine schwarze Pistole

3) Ca. 175 cm, gänzlich schwarz bekleidet, graue Umhängetasche (ca 30 x 40 cm)

Hinweise werden an das Landeskriminalamt (Tel. 05913350-333) erbeten.

