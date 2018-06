Ex-FPÖ-Politiker plant AfD-Ableger für Salzburg

Der FPÖ-Politiker Dietmar Schmittner aus Salzburg hat sich die deutsche Afd (Alternative für Deutschland) zum Vorbild genommen und möchte einem "orf.at"-Bericht zufolge bei der nächsten Gemeinderatswahl auch eine "Alternative für Salzburg" ins Rennen schicken.

"Ich glaube die Salzburger sehnen sich nach einer Politik, wo etwas passiert und weitergeht. Wir wollen Alternativen, nicht nur in der Sicherheits-, Europa-, und Ausländerpolitik, sondern auch im Wohnbau, im Verkehr und in anderen Dingen anbieten", so Schmittner.

Im Juli wolle der einstige Bundesrat die Partei offiziell anmelden. Kontakt zur deutschen AfD pflege Schmittner bereits.

Die Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische Partei in Deutschland, die im Februar 2013 gegründet wurde. Sie ist im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag und in 14 der 16 deutschen Länderparlamente vertreten. Die Parteiführung hat Alexander Gauland über. Die Afd sorgt aufgrund ihrer rechtsextremen Tendenzen immer wieder für Schlagzeilen.

(red)