Regionale FPÖ kennt eigene Gemeinden nicht

Dem Wiener Thomas Planinger, der als Wikipedia-Administrator tätig ist, war der Fehler aufgefallen. "Liebe FPÖ Pongau! Das Bild, das ihr auf eurer Website für die Ortsgruppe Schwarzach im Pongau verwendet ist nicht nur ohne Urheberangaben aus der Wikipedia übernommen, sondern zeigt noch dazu Schwarzach in Vorarlberg", schrieb der aufmerksame User am Mittwochmorgen via Twitter.

Die Gemeinde Schwarzach (Vorarlberg) bei Wikipedia. (Bild: Wikipedia)

"ORF Salzburg" hat bereits bei den Verantwortlichen nachgefragt. Demnach könne man die aktuelle Aufregung nicht ganz nachvollziehen, immerhin sei das falsche Ortsbild bereits seit zwei Jahren auf der FP-Homepage zu sehen. Es werde aber demnächst gegen ein richtiges ausgetauscht. Momentan gebe es angesichts der anstehenden Landtagswahl in Salzburg allerdings dringendere Probleme.

Das auf der Homepage aktuell noch verwendete Foto stammt von einem Wikipedia-User aus Dornbirn, der es bei entsprechender Copyright-Nennung zur freien Verfügung stellt.

Auf das Bild wurde seitens der FPÖ übrigens immerhin das richtige Ortswappen aus Schwarzach im Pongau montiert.

Liebe FPÖ Pongau!

Das Bild, das ihr auf eurer Website für die Ortsgruppe Schwarzach im Pongau verwendet ist nicht nur ohne Urheberangaben aus der Wikipedia übernommen, sondern zeigt noch dazu Schwarzach in Vorarlberg. https://t.co/bdGURzTLxv — Thomas Planinger (@plani13) 11. April 2018

