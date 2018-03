Straßensperre nach Felssturz bei Dienten

Dienstagfrüh gegen 6.45 Uhr kam es zwischen Dienten und Lend zu einem Steinschlag, weshalb die L216, die Dientner Landesstraße, nicht befahrbar ist.

"100 Kubikmeter an Geröll, Schutt und Baumstämme sind abgegangen. Mit den Aufräumarbeiten kann erst nach der Beurteilung durch den Landesgeologen begonnen werden", zitieren die "Salzburger Nachrichten" den Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz.

"Straßenkreuzung Dienten in beiden Richtungen gesperrt, Behinderungen durch Erdrutsch, die Situation dauert voraussichtlich längere Zeit an", informiert auch der ÖAMTC über die Straßensperre via Twitter.

Autofahrer können über Bischofshofen bzw. Maria Alm und Mühlbach am Hochkönig ausweichen. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren, allerdings wird die Straße zumindest für eine Woche gesperrt bleiben müssen. Es sei nicht auszuschließen, dass noch weiteres Geröll nachrutschen wird.

Erst am Montag kam es auch im Tiroler Bezirk Landeck zu einem Steinschlag. Betroffen sind die Gemeinden Serfaus, Fiss und Ladis, die nach einer Sperre der Serfauser Landesstraße nicht erreichbar sind. Mehr dazu hier >>>

